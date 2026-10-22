Groot internationaal onderzoeksprogramma van start om veredeling van klimaatbestendige gewassen te versnellen

De Gates Foundation en de Novo Nordisk Foundation stellen ongeveer 44 miljoen euro (50 miljoen dollar) beschikbaar voor het vierjarige programma.

De behoefte aan klimaatbestendige gewassen is groot. Door klimaatverandering neemt wereldwijd het risico toe op mislukte oogsten en sterk wisselende opbrengsten. Onder meer hogere temperaturen en watertekorten spelen daarbij een belangrijke rol. Ook geopolitieke instabiliteit kan de handel verstoren en bijvoorbeeld de aanvoer van meststoffen bemoeilijken.

Moderne gewasveredeling heeft de afgelopen decennia al tot grote opbrengstverbeteringen geleid. Toch zijn sommige eigenschappen nog altijd moeilijk snel te verbeteren, doordat veel genen samen zo’n eigenschap bepalen. Traditionele veredeling kan veel tijd kosten en is afhankelijk van de genetische variatie die beschikbaar is. Bij het kruisen van planten worden gewenste eigenschappen bovendien niet altijd los van ongewenste eigenschappen doorgegeven. Daardoor kunnen ook minder gunstige kenmerken meekomen. Met de huidige technieken is het daarom moeilijk om snel in te spelen op veranderende lokale omstandigheden en op de behoeften van boeren en andere partijen in de keten.

Agnieszka Golicz, hoogleraar en leerstoelhouder Plantenveredeling bij Wageningen University & Research, is wetenschappelijk leider van TRITON, en speelde een centrale rol bij de opzet van het programma. Zij legt uit waar de uitdaging zit: “Tolerantie voor abiotische stress, zoals hitte of droogte, is een van de moeilijkste eigenschappen om te verbeteren. Dat komt doordat veel genen daarbij een rol spelen. Door wereldwijd experts in modellering en moleculaire biologie samen te brengen, kunnen we met gerichte DNA-aanpassing de meest kansrijke genen aanpassen en die veranderingen rechtstreeks aanbrengen in goed presterende plantenlijnen. Zo kunnen we uiteindelijk veel sneller verbeterde rassen bij telers krijgen.”

Binnen TRITON (Traits for Resilience Initiative for Transformative Outcomes for Novel Crops) gebruiken onderzoekers kunstmatige intelligentie om genen te vinden die belangrijk zijn voor gewenste eigenschappen van gewassen. Computermodellen helpen voorspellen hoe genen en omgevingsomstandigheden samen bepalen hoe een plant groeit en presteert. Met geavanceerde technieken zoals CRISPR kan het DNA vervolgens gericht worden aangepast. De best presterende rassen worden getest in veldproeven op verschillende continenten.