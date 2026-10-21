Koninklijke onderscheiding voor WUR-onderzoeker Jan Hassink
Jan Hassink, onderzoeker bij Wageningen University & Research (WUR), is zaterdag 17 oktober benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hassink ontvangt de onderscheiding voor zijn bijzondere wetenschappelijke en maatschappelijke inzet, met name op het gebied van zorglandbouw.
De burgemeester van Renkum reikte de koninklijke onderscheiding uit tijdens een feestelijke bijeenkomst op Hoeve Klein Mariëndaal in Arnhem. De uitreiking kwam voor Hassink als een complete verrassing. Hij was aanwezig bij de feestelijke opening van een vernieuwde kapschuur en de herfstfair op de mede door hem in 2004 opgerichte zorgboerderij Hoeve Klein Mariëndaal. Wat hij niet wist, was dat de bijeenkomst ook in het teken stond van zijn eigen verdiensten. Familie, vrienden, buren, collega's en betrokkenen bij de Hoeve waren aanwezig om dit bijzondere moment met hem te vieren.
Pionier in zorglandbouw
Als agrosysteemkundige onderzoeker bij WUR en Wageningen Plant Research heeft Jan Hassink een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en erkenning van zorglandbouw in Nederland. Met zijn onderzoek naar de maatschappelijke impact en meerwaarde van zorgboerderijen hielp hij de sector op de kaart te zetten. Daarnaast droeg hij bij aan de professionalisering van de zorglandbouw, onder meer door zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem dat inmiddels in de sector wordt gebruikt.
Ook internationaal heeft Hassink zich ingezet voor de zorglandbouw. Hij bracht internationale werkbezoeken naar Nederlandse zorgboerderijen tot stand, onder meer vanuit Zuid-Korea en Japan. In zijn wetenschappelijke loopbaan promoveerde hij bovendien tweemaal. Bij zijn eerste promotie in 1995 stonden het bodemleven en organische stof in de bodem centraal. Bij zijn tweede promotie - in 2017 - focuste Hassink zich op de vraag hoe het kon dat de zorglandbouw - toen nog een nieuwe sector - zich zo succesvol ontwikkelde. De laatste jaren is Hassink betrokken bij het Nationaal Voedsel Beraad dat voedselgemeenschappen verbindt en op de kaart zet. In al zijn werk gaat het dus over het versterken van gemeenschappen: in de bodem, op zorgboerderijen en rond voedsel.
Meer dan twintig jaar maatschappelijke betrokkenheid
Naast zijn wetenschappelijke werk zet Hassink zich al ruim twintig jaar in voor Hoeve Klein Mariëndaal. In 2004 richtte hij samen met zijn vrouw Ellen Oomen deze sociale onderneming op. De Hoeve biedt mensen met een zorgvraag een zinvolle en inspirerende dagbesteding, op een plek waar zij zich onderdeel voelen van de samenleving.
Hassink heeft zich sinds de oprichting met grote betrokkenheid ingezet voor de ontwikkeling van de Hoeve, grotendeels op vrijwillige basis. De onderneming groeide uit tot een gevestigde zorgorganisatie op landgoed Mariëndaal, aan de rand van Arnhem. Dit jaar nam Hassink afscheid als bestuurslid. De koninklijke onderscheiding vormt een bijzondere erkenning voor zijn jarenlange inzet.
Zoals al eerder vermeld kwam de onderscheiding voor Jan Hassink als een totale verrassing. "Ik waardeer de erkenning voor mijn inzet voor een mooiere en socialere samenleving maar belangrijker vind ik dat we dit samen doen met een grote groep zeer betrokken veranderaars. Door gezamenlijk op te trekken op het gebied van zorglandbouw en voedselgemeenschappen verdiepen we het onderzoek en onze wetenschappelijke kennis en maken we deze bruikbaar in de samenleving. Dat geeft me heel veel energie en inspiratie en verrijkt me als onderzoeker en mens."
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