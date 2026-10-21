Koninklijke onderscheiding voor WUR-onderzoeker Jan Hassink

Pionier in zorglandbouw

Als agrosysteemkundige onderzoeker bij WUR en Wageningen Plant Research heeft Jan Hassink een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en erkenning van zorglandbouw in Nederland. Met zijn onderzoek naar de maatschappelijke impact en meerwaarde van zorgboerderijen hielp hij de sector op de kaart te zetten. Daarnaast droeg hij bij aan de professionalisering van de zorglandbouw, onder meer door zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem dat inmiddels in de sector wordt gebruikt.

Ook internationaal heeft Hassink zich ingezet voor de zorglandbouw. Hij bracht internationale werkbezoeken naar Nederlandse zorgboerderijen tot stand, onder meer vanuit Zuid-Korea en Japan. In zijn wetenschappelijke loopbaan promoveerde hij bovendien tweemaal. Bij zijn eerste promotie in 1995 stonden het bodemleven en organische stof in de bodem centraal. Bij zijn tweede promotie - in 2017 - focuste Hassink zich op de vraag hoe het kon dat de zorglandbouw - toen nog een nieuwe sector - zich zo succesvol ontwikkelde. De laatste jaren is Hassink betrokken bij het Nationaal Voedsel Beraad dat voedselgemeenschappen verbindt en op de kaart zet. In al zijn werk gaat het dus over het versterken van gemeenschappen: in de bodem, op zorgboerderijen en rond voedsel.