WUR eerste universiteit met PSO-erkenning voor inclusief werkgeverschap

Impactvolle aanmoedigingsprijs

De onafhankelijke toetsing laat zien dat we op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én dat we bij voorkeur samenwerken met organisaties die dit ook doen. Het behalen van Trede 1 is een belangrijke mijlpaal voor WUR. Deze certificering bevestigt dat we bovengemiddeld werken aan een inclusieve werkomgeving, waarin talent centraal staat en ieders kwaliteiten tot hun recht komen. Er zijn bij ons nu gemiddeld meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam dan bij organisaties met een vergelijkbare omvang.

Onze inzet op dit gebied houdt niet op binnen WUR. We kiezen er bewust voor producten en diensten steeds meer in te kopen bij sociale ondernemingen en andere PSO-gecertificeerde organisaties. Daar werken we met de afdeling Inkoop aan. Zo groeit het netwerk van sociaal betrokken werkgevers en vergroten we samen de inclusieve arbeidsmarkt.

Op 12 oktober nam Peter Ploegsma, lid van de Raad van Bestuur, namens WUR het certificaat officieel in ontvangst uit handen van Natalie van de Venne van PSO Nederland. Ploegsma: "Trede 1 beschouw ik als een aanmoedigingsprijs. Het laat zien dat we op de goede weg zijn, maar we hebben ook nog stappen te maken. Deze erkenning helpt daarbij. Ik hoop daarnaast dat we met de PSO certificering andere universiteiten inspireren om ook hun inclusieve en sociaal betrokken bedrijfsvoering inzichtelijk te maken en samen onze maatschappelijke impact te vergroten.”