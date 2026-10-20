WUR eerste universiteit met PSO-erkenning voor inclusief werkgeverschap
Wageningen University and Research (WUR) heeft met trots Trede 1 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO): het landelijk keurmerk voor sociaal ondernemen. Op 12 oktober nam Peter Ploegsma het certificaat officieel in ontvangst. We zijn de eerste universiteit in Nederland die deze stap op de PSO-Prestatieladder heeft gezet.
Impactvolle aanmoedigingsprijs
De onafhankelijke toetsing laat zien dat we op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én dat we bij voorkeur samenwerken met organisaties die dit ook doen. Het behalen van Trede 1 is een belangrijke mijlpaal voor WUR. Deze certificering bevestigt dat we bovengemiddeld werken aan een inclusieve werkomgeving, waarin talent centraal staat en ieders kwaliteiten tot hun recht komen. Er zijn bij ons nu gemiddeld meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam dan bij organisaties met een vergelijkbare omvang.
Onze inzet op dit gebied houdt niet op binnen WUR. We kiezen er bewust voor producten en diensten steeds meer in te kopen bij sociale ondernemingen en andere PSO-gecertificeerde organisaties. Daar werken we met de afdeling Inkoop aan. Zo groeit het netwerk van sociaal betrokken werkgevers en vergroten we samen de inclusieve arbeidsmarkt.
Op 12 oktober nam Peter Ploegsma, lid van de Raad van Bestuur, namens WUR het certificaat officieel in ontvangst uit handen van Natalie van de Venne van PSO Nederland. Ploegsma: "Trede 1 beschouw ik als een aanmoedigingsprijs. Het laat zien dat we op de goede weg zijn, maar we hebben ook nog stappen te maken. Deze erkenning helpt daarbij. Ik hoop daarnaast dat we met de PSO certificering andere universiteiten inspireren om ook hun inclusieve en sociaal betrokken bedrijfsvoering inzichtelijk te maken en samen onze maatschappelijke impact te vergroten.”
Inclusief werkgeverschap als onderdeel van maatschappelijke verantwoordelijkheid
Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) speelt het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een steeds belangrijkere rol. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is de landelijke norm voor dit onderdeel van sociaal ondernemen, ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek, waaraan organisaties getoetst kunnen worden.
Met Trede 1 hebben we een belangrijke eerste stap gezet. Deze erkenning motiveert ons om te blijven investeren in inclusief werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen, en daarmee verder te groeien op de PSO-Prestatieladder!
Meer informatie?
Job Participation Support (jops) is het team voor arbeidsinclusie binnen Wageningen University & Research. Wil je meer weten over jops binnen WUR, neem dan contact met ons op via jops@wur.nl. Meer weten over PSO? Kijk op www.pso-nederland.nl.
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Arbeidsinclusie bij WUR
Wageningen University & Research bouwt aan een inclusieve organisatie. Wanneer mensen met een ondersteuningsbehoefte op een passende plek werken en volwaardig kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, heeft dat voordelen voor iedereen: de medewerker, het team en de organisatie.