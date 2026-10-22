Onderzoek naar verborgen mechanismen achter hartritmestoornissen en hartfalen

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. Twee aandoeningen die steeds vaker voorkomen, zijn boezemfibrilleren, de meest voorkomende hartritmestoornis, en een vorm van hartfalen waarbij de pompkracht van het hart behouden blijft (HFpEF). Beide aandoeningen komen vooral voor bij ouderen en mensen met stofwisselingsproblemen, zoals diabetes en overgewicht. Ondanks de grote impact op de gezondheid zijn de behandelmogelijkheden nog beperkt.

Hoewel boezemfibrilleren en HFpEF vaak samen voorkomen, is nog onvoldoende bekend welke biologische processen beide aandoeningen met elkaar verbinden. Met nieuw onderzoek wil dr. Deli Zhang daarin verandering. Zhang is universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Fysiologie van mens en dier aan Wageningen University & Research. “Mijn onderzoek richt zich op een mechanisme in de hartspiercellen dat mogelijk bij beide ziekten een belangrijke rol speelt”, vertelt Zhang. NWO kende aan de onderzoekster een VIDI-beurs toe, een talentenprogramma speciaal bedoeld voor jonge onderzoekers die een volgende stap in hun carrière zetten. Met de beurs is een bedrag gemoeid van 850.000 euro.