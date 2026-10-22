Van PFAS in voedselgewassen tot grondwaterbescherming: acht WUR-onderzoekers ontvangen Vidi-beurs

De WUR-projecten die financiering ontvangen, richten zich op uiteenlopende onderwerpen. Zo zijn er projecten die onderzoeken hoe grondwater beter beschermd kan worden om voedselproductie tijdens droogte veilig te stellen, welke rol bodemschimmels spelen bij de opname van PFAS door voedselgewassen en hoe voedingsvetten bijdragen aan gezonde vetcellen. Andere onderzoekers richten zich op de historische patronen van migratie binnen Afrika, de rol van honger in de koloniale geschiedenis en de mogelijkheden om met gerecycled fosfaat uit afvalwater de landbouw duurzamer te maken.

In totaal heeft NWO Vidi-beurzen toegekend aan 109 wetenschappers uit de wetenschapsdomeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw). De persoonsgebonden wetenschappelijke beurs stelt onderzoekers in staat om hun leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen.

De onderzoekers en hun onderzoeksvoorstellen op een rij: