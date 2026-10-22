Vidi voor onderzoek naar grondwatervoorraden bij klimaatverandering

Voor het eerst wereldwijd

Met SAFE-GROUND (Sustainable Groundwater for Resilient Crop Production under Climate Extremes) ontwikkelt De Graaf een nieuw modelleringsraamwerk dat grondwaterprocessen verbindt met landbouw- en ecosysteemdynamiek, van lokale en regionale watersystemen tot de mondiale voedselvoorziening. Hiermee onderzoekt zij hoe veranderingen in grondwaterbeschikbaarheid doorwerken over verschillende ruimtelijke schalen en welke gevolgen dit heeft voor voedselproductie en ecosystemen. Het onderzoek brengt deze samenhang voor het eerst wereldwijd in kaart en laat zien waar de balans tussen water, voedsel en milieu onder druk staat.

"Een groot deel van de wereldwijde voedselproductie is afhankelijk van grondwater, maar we weten nog verrassend weinig over hoe lang die voorraden bestand zijn tegen toenemende droogte en watergebruik. Met dit onderzoek wil ik beter begrijpen waar risico's ontstaan, hoe deze doorwerken van lokale landbouwgebieden naar mondiale voedselsystemen, en welke mogelijkheden er zijn om duurzamer met grondwater om te gaan."

De Vidi-subsidie stelt De Graaf in staat haar onderzoekslijn naar grondwater en mondiale watervoorziening verder uit te bouwen.