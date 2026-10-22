Vidi voor onderzoek naar grondwatervoorraden bij klimaatverandering
Voor het project SAFE-GROUND onderzoekt onderzoeker Inge de Graaf van Wageningen University & Research hoe de balans tussen water, voedselproductie en het milieu onder klimaatverandering verschuift, en waar kansen liggen om deze balans te herstellen. Hiervoor ontvangt ze een Vidi-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
De droge zomer van dit jaar liet opnieuw zien hoe afhankelijk landbouw en natuur zijn van voldoende water. Tijdens droge perioden vormt grondwater vaak een verborgen reserve die gewassen, rivieren en natuurgebieden van water blijft voorzien. Tegelijkertijd staan grondwatervoorraden in veel delen van de wereld onder druk door toenemende watervraag en klimaatverandering.
Voor het eerst wereldwijd
Met SAFE-GROUND (Sustainable Groundwater for Resilient Crop Production under Climate Extremes) ontwikkelt De Graaf een nieuw modelleringsraamwerk dat grondwaterprocessen verbindt met landbouw- en ecosysteemdynamiek, van lokale en regionale watersystemen tot de mondiale voedselvoorziening. Hiermee onderzoekt zij hoe veranderingen in grondwaterbeschikbaarheid doorwerken over verschillende ruimtelijke schalen en welke gevolgen dit heeft voor voedselproductie en ecosystemen. Het onderzoek brengt deze samenhang voor het eerst wereldwijd in kaart en laat zien waar de balans tussen water, voedsel en milieu onder druk staat.
"Een groot deel van de wereldwijde voedselproductie is afhankelijk van grondwater, maar we weten nog verrassend weinig over hoe lang die voorraden bestand zijn tegen toenemende droogte en watergebruik. Met dit onderzoek wil ik beter begrijpen waar risico's ontstaan, hoe deze doorwerken van lokale landbouwgebieden naar mondiale voedselsystemen, en welke mogelijkheden er zijn om duurzamer met grondwater om te gaan."
De Vidi-subsidie stelt De Graaf in staat haar onderzoekslijn naar grondwater en mondiale watervoorziening verder uit te bouwen.
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Van PFAS in voedselgewassen tot grondwaterbescherming: acht WUR-onderzoekers ontvangen Vidi-beurs
Acht onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) ontvangen dit jaar een Vidi-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met de Vidi-financiering van maximaal 850.000 euro kunnen de talentvolle wetenschappers een eigen onderzoekslijn ontwikkelen en hun eigen onderzoeksgroep opstarten of uitbouwen.
Dreigende droogte in Nederland: grondwaterstanden kelderen door droge lente
Na een winter die iets droger was dan normaal zet het extreem droge voorjaar het Nederlandse watersysteem onder druk. De grondwaterstanden zijn op veel plekken gezakt tot ver onder het normale niveau voor deze tijd van het jaar. Ook de aanvoer via de grote rivieren is heel laag. Zelfs als er regen valt duurt het dagen tot weken voordat het diep genoeg de bodem is ingezakt. Voor herstel van het grondwater is langdurige neerslag nodig.