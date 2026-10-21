Sneeuwluipaarden in Nepal beschermen? Daar is een app voor

Sneeuwluipaarden leven hoog in het Himalaya-gebergte. De lucht is ijl en het kan wel 30 graden vriezen, maar deze zeldzame katachtige heeft zich uitstekend aangepast aan de omstandigheden. Zijn dikke, gevlekte vacht biedt camouflage en beschermt hem tegen de ijzige kou. Dankzij zijn lange staart kan hij met hoge snelheid over steil, rotsachtig terrein rennen en springen.

Maar sneeuwluipaarden worden bedreigd. Conflicten tussen mens en dier, verlies van leefgebied en stroperij brengen hun voortbestaan in gevaar. Wanneer sneeuwluipaarden vee doden, nemen veehouders soms wraak door de dieren aan te vallen. Volgens schattingen van het Wereld Natuur Fonds (WWF) leven er nog zo’n 4.000 sneeuwluipaarden, verspreid over twaalf landen in Centraal- en Zuid-Azië.