Economische gevolgen

Al deze onzekerheden kunnen volgens Wesseler economische gevolgen hebben. ''Bedrijven moeten investeren in onderzoek en ontwikkeling, ook al is vooraf niet altijd duidelijk welke toelatingsprocedures zij moeten doorlopen en hoeveel tijd en geld daarmee gemoeid zullen zijn'', legt hij uit. ''Hoe langer die onzekerheid duurt, hoe groter de kans dat ondernemers investeringen uitstellen of besluiten hun product ergens anders te ontwikkelen. We moeten oppassen dat we onze koppositie in deze innovatie niet verliezen.''



De onderzoekers pleiten er daarom voor de Europese regelgeving veel beter af te stemmen op de specifieke kenmerken van ELM's. Bij de beoordeling zou niet alleen de gebruikte technologie om een organisme genetisch te modificeren bepalend moeten zijn, maar zouden ook de eigenschappen, toepassingen en mogelijke risico's van het eindproduct moeten worden meegewogen. Daarnaast pleiten de onderzoekers voor duidelijkere toelatingsprocedures en betere samenwerking tussen toezichthoudende instanties, zoals de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Er zijn verschillende mogelijkheden om de kosten en de tijd die nodig zijn voor het verkrijgen van vergunningen voor nieuwe producten te verminderen, zonder concessies te doen aan de veiligheid.



''Een Europese instantie zou bedrijven kunnen ondersteunen bij het voorbereiden van hun vergunningsaanvragen'', zegt Wesseler. ''Zo krijgen bedrijven een duidelijker beeld van wat ze kunnen verwachten en welke regelgeving op hen van toepassing is. Tegelijkertijd kunnen nieuwe producten daardoor sneller op de markt komen.''