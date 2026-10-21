Ons oerhollands kwelderlandschap is sterk en klimaatbestendig

Kun je een compleet stuk kustlandschap verplaatsen en vervolgens blootstellen aan een extreme storm? Dat is precies wat onderzoekers van onder meer Wageningen University & Research, Deltares, NIOZ, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft en andere instituten hebben gedaan. Stukken intacte kwelder uit natuurgebied Peazemerlannen aan de Friese Waddenkust werden naar Delft gebracht en ingebouwd in de Deltagoot van Deltares.

Daar ontstond op ware grootte een kwelder van ruim 300 vierkante meter. Vervolgens lieten de onderzoekers er steeds hogere golven overheen rollen, met significante golfhoogtes oplopend tot twee meter. In totaal werd de kwelder ongeveer 29 uur aan golven blootgesteld.

Het experiment moest antwoord geven op een belangrijke vraag voor toekomstige kustbescherming: blijven kwelders ook tijdens extreme stormen functioneren als natuurlijke golfbreker, en overleven de kwelderplanten deze extreme condities?