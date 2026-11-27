Terugblik CGN-deelname aan VN-biodiversiteitstop (COP17)
Bob Kreiken
Van 19 tot en met 30 oktober vond de zeventiende Conferentie van Partijen (COP17) van het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) plaats in Jerevan, de hoofdstad van gastland Armenië. Martin Brink en Bob Kreiken, werkzaam bij het ABS-loket en de cluster plant genetische bronnen van het CGN, namen deel als technische adviseurs van de Nederlandse delegatie die wordt geleid door het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).
Hier blikken zij terug op de twee weken, gekenmerkt door bijdragen aan evenementen van de genenbankgemeenschap, korte nachten, en een overhandiging aan LVVN Minister Jaimi van Essen van een white paper met ideeën voor de verbetering van de internationale toegang tot en het gebruik van genetische bronnen.
Wat lag er op de onderhandelingstafel?
Delen van baten uit het gebruik van digitale sequentie-informatie
Eén van de hoofdthema’s van de CBD-onderhandelingen is het eerlijk en billijk delen van de baten die voortkomen uit het gebruik van digitale sequentie-informatie, afgekort tot DSI. Dit is een ongedefinieerde beleidsterm voor data die genetische bronnen beschrijven zoals DNA/RNA-sequenties. Bedrijven en onderzoekers maken volop gebruik van de internationale databases waarin DSI is opgeslagen, terwijl de onderliggende genetische bronnen, waaruit de data is gegenereerd, vaak of potentieel afkomstig is uit natuurrijke ontwikkelingslanden.
In het verleden hebben Partijen bij de CBD in 2022 (COP15) besloten om een multilateraal systeem op te zetten dat de wereldwijde open data-infrastructuur in stand houdt maar tevens faciliteert dat financiële baten, kennis en technologie terugvloeien naar de landen die ze het hardst nodig hebben. Een belangrijke schakel hierin is het in 2024 opgerichte Cali-fonds, dat gevuld dient te worden met bijdragen uit de private sector, berekend op basis van een percentage van de winst of een duizendste van de omzet. Tenminste de helft van de verzamelde bijdragen in het Cali-fonds komt ten bate van kwetsbare inheemse volkeren en lokale gemeenschappen. In de twee jaren voorafgaand aan de top in Jerevan is gebleken dat er nog veel onduidelijkheden zijn wat betreft de praktische uitwerking van de COP15- en COP16-afspraken over DSI, bijvoorbeeld wat bedrijven kunnen verwachten bij een bijdrage aan het Cali-fonds, wat de verdeelsleutel voor de middelen is, en wat voor soort projecten het fonds moet steunen. Afgezien van enkele bijdragen door startups, is deelname van de grote bedrijven, waar het succes van het Cali-fonds op leunt, nog niet van de grond gekomen. Hierbij speelt mee dat de beoogde financiële bijdragen een vrijwillig karakter hebben, dat bedrijven wachten op meer juridische zekerheid en dat voor sommige sectoren de huidige percentages voor afdracht disproportioneel zijn in verhouding tot het daadwerkelijke DSI-gebruik.
Naast de afspraken die de private sector aangaan, worden de DSI-onderhandelingen nauw gevolgd door de internationale wetenschappelijke gemeenschap en beheerders van databases. Deze belangengroep is in de afgelopen twee jaar druk bezig geweest met het interpreteren van de internationale afspraken omtrent de verplichtingen tot het delen van kennis en technologie, en het investeren in capaciteitsopbouw. In verschillende evenementen toonden wetenschappers aan hoe zogenaamde niet-financiële baten uit DSI-gebruik worden gedeeld in internationale wetenschappelijke consortia. Tijdens COP17 werd bij overheden vooral aangedrongen op het maken van richtlijnen voor het delen van niet-financiële baten zodat onderzoekers hiermee aan de slag kunnen, en ook om de regels voor het beheer van databases niet te veranderen.
Teleurstellend resultaat onderstreept het belang van bijdragen uit private sector
De eerste week van de DSI-onderhandelingen liep, hoewel niet onverwachts, erg stroef doordat Partijen terugweken naar nationale posities en er weinig ruimte was voor inhoudelijke discussies. Pas tegen het einde van de tweede week kwamen er compromisvoorstellen op tafel, maar toen was er nauwelijks tijd meer. Na tussenkomst van het Armeense voorzitterschap is uiteindelijk in de vroege ochtend van zaterdag 1 november een besluittekst aangenomen. Hierin zijn veel belangrijke discussies vooruitgeschoven naar het intersessioneel proces voorafgaand aan COP18 in 2028. Er zijn wel afspraken gemaakt opdat de stuurgroep van het Cali-fonds in de tussentijd certificaten kan uitvaardigen voor bijdragen in lijn met de huidige afdrachtpercentages, en dat met enig voorbehoud financiële middelen worden verdeeld onder landen. Tot slot is overeengekomen op basis van welke criteria het huidige systeem wordt geëvalueerd om zo Partijen bij COP18 te informeren of wijzigingen aan het systeem nodig zijn.
Hoewel verschillende negatieve ontwikkelingen in het DSI-beleid zijn voorkomen, is het voor CGN duidelijk geworden dat hoge-inkomenslanden als Nederland meer werk moeten maken van het aansporen van bedrijven om bij te dragen aan het Cali-fonds, wil vertrouwen in het multilateraal systeem behouden worden. CGN zal hiertoe initiatieven nemen in samenwerking met het Ministerie van LVVN, en ook onderzoekers blijven informeren over de voor hen geldende regels. Een van deze initiatieven, het ‘genenbankontwikkelingsprogramma’, beoogt technische bijstand te verlenen aan en expertise uit te wisselen tussen genenbanken. Daartegenover staat dat landen met wet- en regelgeving voor DSI-gebruik meer juridische zekerheid moeten scheppen, en verduidelijken welke projecten ze zullen opstarten.
Evaluatie van het Nagoya Protocol: belangrijk instrument voor de internationale uitwisseling van genetische bronnen en daarmee samenhangende traditionele kennis
Gelijktijdig met COP17 vond de zesde Bijeenkomst van Partijen van het Nagoya Protocol (COP MOP6) over de toegang tot en het delen van baten uit het gebruik van genetische bronnen en daarmee samenhangende traditionele kennis (Access and Benefit Sharing) plaats. Hierbij kwamen veel agenda-onderwerpen ter sprake waarbij de eerste wereldwijde evaluatie van het Nagoya Protocol als het belangrijkste onderwerp gold. Aandachtspunten zijn onder meer de algehele doeltreffendheid van het Nagoya Protocol in het genereren van baten, de capaciteit van landen om hun wet- en regelgeving uit te voeren en de naleving van diezelfde wet- en regelgeving door gebruikers van genetische bronnen. Hoewel deze COP MOP6-onderhandelingen op minder media-aandacht kunnen rekenen, is de eerste wereldwijde evaluatie uitermate belangrijk voor een verbeterde uitvoering van het Nagoya Protocol, omdat dit direct praktische gevolgen heeft voor gebruikers van genetische bronnen.
Voor Nederland, dat zelf niet de toegang tot genetische bronnen reguleert, lag de inzet bij dit agenda-onderwerp op duidelijke informatievoorziening over nationale wet- en regelgeving en op verbeterde responsiviteit van nationale informatiepunten voor het Nagoya Protocol. Bij het ABS-Loket Nederland bemerken we namelijk dat gebruikers bij sommige landen er niet in slagen contact te leggen met de autoriteiten wat in feite het onderzoeksproces stopzet. Een positieve uitkomst is dat beide speerpunten in de besluittekst van dit agenda-onderwerp zijn opgenomen. Om de verhoogde ambities waar te maken, doen ontwikkelingslanden een oproep voor meer financiële steun voor de verdere ontwikkeling en implementatie van hun ABS-regels.
Bijdragen aan evenementen en overhandiging white paper
Veiligstellen van genetische diversiteit
Momenteel holt in situ genetische diversiteit hard achteruit vanwege klimaatverandering en veranderend landgebruik, juist terwijl die diversiteit mogelijke oplossingen biedt voor de klimaatadaptatie van gewassen. De neerdalende trend geldt ook voor de traditionele kennis over gewassen doordat rurale bevolkingen naar de stad trekken alsook omdat de kennis niet wordt doorgegeven aan nieuwe generaties. Het behoud van genetische diversiteit is onderdeel van Actiedoel 4 van het op COP-15 overeengekomen Kunming-Montreal raamwerk voor biodiversiteit, een set van beleidsdoelen waaraan Partijen van de CBD zich committeren.
CGN is van mening dat duurzaam gebruik van genetische bronnen een randvoorwaarde is voor de conservering. Daaruit volgt weer dat landen en genenbanken het behoud en de onderlinge toegang tot genetische bronnen moeten verbeteren. Publiek-private en internationale samenwerking zorgt ervoor dat de genetische rijkdommen behouden blijven en beschikbaar zijn voor boeren en kunnen worden ingezet in veredelingsprogramma’s.
Win-win samenwerkingen tussen CGN en het bedrijfsleven, en andere genenbanken
De internationale genenbankgemeenschap kwam samen op COP-17 om successen en uitdagingen in het behoud van genetische diversiteit te delen. Terwijl Martin Brink Nederland vertegenwoordigde in haast ononderbroken onderhandelingen, heeft Bob Kreiken namens het CGN ook deelgenomen aan evenementen. In twee sessies van SeedNL, een Nederlands publiek-privaat partnerschap dat zich richt op het beschikbaar maken van passende en hoogwaardig zaaizaad voor boeren plantenrassen in ontwikkelingslanden, zijn de samenwerkingen tussen CGN en het bedrijfsleven en CGN en andere genenbanken gepresenteerd.
Nederlandse veredelaars spelen een belangrijke rol in de vermeerdering van CGN-accessies, dragen financieel en/of in-kind bij aan het beheer van de plantengenenbank, delen eigen plantvariëteiten, en brengen nieuwe duurzame en voedzame gewassen op de Nederlandse en internationale markten. Kansen om te benutten in de samenwerking zijn het delen van karakteriserings- en sequentiedata om zo de waarde van genenbankcollecties te vergroten en het aanstellen van gewascommissies om kwaliteit bij vermeerderingen te bewaken. Er zijn ook bedrijven die verder gaan dan de steun voor ex situ behoud van plantendiversiteit in genenbanken. Zo vertelden vertegenwoordigers van het internationaal aardappelcentrum (CIP) over de financiële steun van de Nederlandse aardappelveredelaar HZPC aan vijftig Peruaanse boerenfamilies in het Andesgebergte bij de conservering van oeroude aardappelrassen.
In het tweede evenement is verteld over hoe CGN op maat gemaakte samenwerkingen opzet met andere genenbanken. Een goed voorbeeld is de samenwerking met het Research Institute of Plant Genetic Resources (RIPGR) in Oezbekistan, waarmee CGN al voor meerdere verzamelmissies is opgetrokken, bijvoorbeeld om wilde uien (Allium) te verzamelen. Hiervoor is recent nog hoofdcurator plantgenetische bronnen Rik Lievers naar hoofdstad Tasjkent gereisd waar hij warm is ontvangen. In de samenwerking met het RIPGR worden veel verschillende niet-financiële baten uit het gebruik van genetische bronnen gedeeld. Zo is er voor de Oezbeekse experts een trainingsprogramma in Wageningen verzorgd: een concreet voorbeeld van capaciteitsopbouw. De logistieke kosten van de verzamelingsmissies en de daaropvolgende kosten van de zaadvermeerderingen in Oezbekistan worden gedekt door CGN. Tot slot delen de twee genenbanken onderling zaden, karakteriseringsdata, hun kennis en netwerken en blijft het zaad beschikbaar voor gebruikers op basis van afspraken van internationale afspraken.
Bij zulke samenwerkingen is de betrokkenheid van beide overheden zeer belangrijk, om bijvoorbeeld rap de vereiste verzamel- en exportvergunningen te verkrijgen. Bij de afronding van het evenement nam een vertegenwoordiger van het Ministerie van LVVN het woord om een ‘Coalition of the Willing’ aan te kondigen: dit beschrijft een groep landen en belanghebbenden die ondanks imperfecte internationale wet- en regelgeving kansen voor het uitwisselen van genetische bronnen zal benutten. Nederland heeft bij het VN-Klimaatverdrag ook zulk een coalitie geleid met het doel de impasse in onderhandelingen te doorbreken.
Lancering van white paper door Nederlandse belanghebbenden bij genetische bronnen
Vanuit deze bereidheid tot het zoeken naar oplossingen hebben verschillende Nederlandse private en publieke organisaties uit de levenswetenschappen een white paper geschreven. Het white paper, met analyses van en aanbevelingen voor internationaal beleid, werd op 28 oktober in het Nederlandse paviljoen overhandigd aan Minister van LVVN Jaimi van Essen. De minister reageerde positief op het gezamenlijke initiatief van de betrokken organisaties omdat het als inspiratie dient voor andere landen om hun beleid omtrent genetische bronnen en DSI verder te ontwikkelen. Ook herinnerde de minister zich zijn eerdere bezoek aan de CGN-genenbank en de vele zaadzakjes. De stakeholders benadrukten, in aanwezigheid van Stefan Schmitz, directeur van de Crop Trust en Dr. Kent Nnadozie, secretaris van de International Plant Treaty, het belang van toegang tot en de conservering van genetische bronnen, met voldoende capaciteit bij en samenwerking tussen overheden als randvoorwaarden.
Foto: Overhandiging white paper aan minister van LVVN Jaimi van Essen in Jerevan, oktober 2026.
Gezamenlijke inzet voor gedeelde doelen
De biodiversiteitscrisis raakt ons allemaal en een effectieve respons vraagt om een inzet van overheden, wetenschap en maatschappelijke partners. Bijeenkomsten zoals COP17 bieden een belangrijk platform om wereldwijd kennis en ervaringen uit te wisselen over het behoud van genetische diversiteit en te vertalen naar concrete afspraken en acties. Dit laatste is zeer complex, aanzien er zoveel actoren bij betrokken zijn als CGN. De zaadzakjes, die indruk op de minister hebben gemaakt, maken concreet waar het CGN om draait: genetische diversiteit behouden en beschikbaar maken voor onderzoek en innovatie, met oog voor een eerlijke verdeling van de baten, in samenwerking met partners in binnen- en buitenland.
Het white paper is geschreven in nauwe samenwerking met Plantum, Naturalis Biodiversity Center, Oxfam Novib, Universiteit Utrecht en Leiden University Medical Center.
Lees de gehele white paper hier: Sharing in Collaborative Innovation: Dutch stakeholder perspectives on international developments in access and benefit-sharing
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