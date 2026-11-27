Wat lag er op de onderhandelingstafel?

Delen van baten uit het gebruik van digitale sequentie-informatie

Eén van de hoofdthema’s van de CBD-onderhandelingen is het eerlijk en billijk delen van de baten die voortkomen uit het gebruik van digitale sequentie-informatie, afgekort tot DSI. Dit is een ongedefinieerde beleidsterm voor data die genetische bronnen beschrijven zoals DNA/RNA-sequenties. Bedrijven en onderzoekers maken volop gebruik van de internationale databases waarin DSI is opgeslagen, terwijl de onderliggende genetische bronnen, waaruit de data is gegenereerd, vaak of potentieel afkomstig is uit natuurrijke ontwikkelingslanden.

In het verleden hebben Partijen bij de CBD in 2022 (COP15) besloten om een multilateraal systeem op te zetten dat de wereldwijde open data-infrastructuur in stand houdt maar tevens faciliteert dat financiële baten, kennis en technologie terugvloeien naar de landen die ze het hardst nodig hebben. Een belangrijke schakel hierin is het in 2024 opgerichte Cali-fonds, dat gevuld dient te worden met bijdragen uit de private sector, berekend op basis van een percentage van de winst of een duizendste van de omzet. Tenminste de helft van de verzamelde bijdragen in het Cali-fonds komt ten bate van kwetsbare inheemse volkeren en lokale gemeenschappen. In de twee jaren voorafgaand aan de top in Jerevan is gebleken dat er nog veel onduidelijkheden zijn wat betreft de praktische uitwerking van de COP15- en COP16-afspraken over DSI, bijvoorbeeld wat bedrijven kunnen verwachten bij een bijdrage aan het Cali-fonds, wat de verdeelsleutel voor de middelen is, en wat voor soort projecten het fonds moet steunen. Afgezien van enkele bijdragen door startups, is deelname van de grote bedrijven, waar het succes van het Cali-fonds op leunt, nog niet van de grond gekomen. Hierbij speelt mee dat de beoogde financiële bijdragen een vrijwillig karakter hebben, dat bedrijven wachten op meer juridische zekerheid en dat voor sommige sectoren de huidige percentages voor afdracht disproportioneel zijn in verhouding tot het daadwerkelijke DSI-gebruik.

Naast de afspraken die de private sector aangaan, worden de DSI-onderhandelingen nauw gevolgd door de internationale wetenschappelijke gemeenschap en beheerders van databases. Deze belangengroep is in de afgelopen twee jaar druk bezig geweest met het interpreteren van de internationale afspraken omtrent de verplichtingen tot het delen van kennis en technologie, en het investeren in capaciteitsopbouw. In verschillende evenementen toonden wetenschappers aan hoe zogenaamde niet-financiële baten uit DSI-gebruik worden gedeeld in internationale wetenschappelijke consortia. Tijdens COP17 werd bij overheden vooral aangedrongen op het maken van richtlijnen voor het delen van niet-financiële baten zodat onderzoekers hiermee aan de slag kunnen, en ook om de regels voor het beheer van databases niet te veranderen.



Teleurstellend resultaat onderstreept het belang van bijdragen uit private sector

De eerste week van de DSI-onderhandelingen liep, hoewel niet onverwachts, erg stroef doordat Partijen terugweken naar nationale posities en er weinig ruimte was voor inhoudelijke discussies. Pas tegen het einde van de tweede week kwamen er compromisvoorstellen op tafel, maar toen was er nauwelijks tijd meer. Na tussenkomst van het Armeense voorzitterschap is uiteindelijk in de vroege ochtend van zaterdag 1 november een besluittekst aangenomen. Hierin zijn veel belangrijke discussies vooruitgeschoven naar het intersessioneel proces voorafgaand aan COP18 in 2028. Er zijn wel afspraken gemaakt opdat de stuurgroep van het Cali-fonds in de tussentijd certificaten kan uitvaardigen voor bijdragen in lijn met de huidige afdrachtpercentages, en dat met enig voorbehoud financiële middelen worden verdeeld onder landen. Tot slot is overeengekomen op basis van welke criteria het huidige systeem wordt geëvalueerd om zo Partijen bij COP18 te informeren of wijzigingen aan het systeem nodig zijn.

Hoewel verschillende negatieve ontwikkelingen in het DSI-beleid zijn voorkomen, is het voor CGN duidelijk geworden dat hoge-inkomenslanden als Nederland meer werk moeten maken van het aansporen van bedrijven om bij te dragen aan het Cali-fonds, wil vertrouwen in het multilateraal systeem behouden worden. CGN zal hiertoe initiatieven nemen in samenwerking met het Ministerie van LVVN, en ook onderzoekers blijven informeren over de voor hen geldende regels. Een van deze initiatieven, het ‘genenbankontwikkelingsprogramma’, beoogt technische bijstand te verlenen aan en expertise uit te wisselen tussen genenbanken. Daartegenover staat dat landen met wet- en regelgeving voor DSI-gebruik meer juridische zekerheid moeten scheppen, en verduidelijken welke projecten ze zullen opstarten.



Evaluatie van het Nagoya Protocol: belangrijk instrument voor de internationale uitwisseling van genetische bronnen en daarmee samenhangende traditionele kennis

Gelijktijdig met COP17 vond de zesde Bijeenkomst van Partijen van het Nagoya Protocol (COP MOP6) over de toegang tot en het delen van baten uit het gebruik van genetische bronnen en daarmee samenhangende traditionele kennis (Access and Benefit Sharing) plaats. Hierbij kwamen veel agenda-onderwerpen ter sprake waarbij de eerste wereldwijde evaluatie van het Nagoya Protocol als het belangrijkste onderwerp gold. Aandachtspunten zijn onder meer de algehele doeltreffendheid van het Nagoya Protocol in het genereren van baten, de capaciteit van landen om hun wet- en regelgeving uit te voeren en de naleving van diezelfde wet- en regelgeving door gebruikers van genetische bronnen. Hoewel deze COP MOP6-onderhandelingen op minder media-aandacht kunnen rekenen, is de eerste wereldwijde evaluatie uitermate belangrijk voor een verbeterde uitvoering van het Nagoya Protocol, omdat dit direct praktische gevolgen heeft voor gebruikers van genetische bronnen.

Voor Nederland, dat zelf niet de toegang tot genetische bronnen reguleert, lag de inzet bij dit agenda-onderwerp op duidelijke informatievoorziening over nationale wet- en regelgeving en op verbeterde responsiviteit van nationale informatiepunten voor het Nagoya Protocol. Bij het ABS-Loket Nederland bemerken we namelijk dat gebruikers bij sommige landen er niet in slagen contact te leggen met de autoriteiten wat in feite het onderzoeksproces stopzet. Een positieve uitkomst is dat beide speerpunten in de besluittekst van dit agenda-onderwerp zijn opgenomen. Om de verhoogde ambities waar te maken, doen ontwikkelingslanden een oproep voor meer financiële steun voor de verdere ontwikkeling en implementatie van hun ABS-regels.