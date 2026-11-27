Genetische analyse van wilde Ribes-populaties in Nederland
L. Kragt
Hoe genetisch divers zijn de wilde populaties van zwarte bes (Ribes nigrum), aalbes (Ribes rubrum) en kruisbes (Ribes uva-crispa) in Nederland? Die vraag stond centraal in een recent onderzoek van CGN en WUR waarin de genetische diversiteit van Nederlandse wilde Ribes-populaties in kaart werd gebracht.
Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van MobiSeq, een relatief nieuwe SNP-genotyperingmethode, die vooral interessant is voor soorten waarvoor nog maar weinig tot geen referentie-genomen beschikbaar zijn. De methode werd voor het eerst succesvol toegepast op plantensoorten.
De wilde Ribes-soorten zijn meer dan alleen de wilde verwanten van bekende fruitgewassen. De struiken leveren voedsel voor vogels en andere dieren en vormen een belangrijke nectarbron voor insecten. Het behoud van hun genetische diversiteit draagt daarom niet alleen bij aan het veiligstellen van waardevolle genetische bronnen, maar ook aan de biodiversiteit van Nederlandse bossen en natuurgebieden. De soorten groeien onder andere in vochtige bossen, beek- en rivierdalen, hellingbossen en kustduinen. Hoewel deze soorten niet als bedreigd op de Nederlandse Rode Lijst staan, hebben ze te maken met habitatverlies, verdroging en versnippering van hun leefgebieden. Vooral kleine, geïsoleerde populaties kunnen hierdoor op termijn kwetsbaar worden.
Genetische diversiteit grotendeels behouden
Het onderzoek liet zien dat ondanks versnippering en habitatverlies wilde Ribes populaties nog steeds over een behoorlijke genetische variatie beschikken. Bovendien werd geen duidelijke aanwijzing gevonden voor inteelt. De genetische verschillen tussen populaties bleken relatief klein. Dit past bij de ecologie van de soorten; het zijn langlevende struiken die voornamelijk worden bestoven door insecten, terwijl vogels de zaden over grotere afstanden verspreiden.
Wilde planten of verwilderde cultivars?
Naast wilde populaties uit heel Nederland werden ook cultivars en materiaal uit de ex situ genenbankcollectie in boswachterij Roggebotzand van Staatsbosbeheer meegenomen. Hierdoor konden de onderzoekers niet alleen de genetische diversiteit bepalen, maar ook nagaan hoe wilde populaties zich verhouden tot gekweekte rassen en tot de collecties die voor conservering worden aangehouden. Bij verschillende wilde exemplaren, vooral van aalbes en kruisbes, werden aanwijzingen gevonden voor vermenging met gekweekte rassen. Dit kan wijzen op historische inkruisingen met cultuurplanten of op nakomelingen van verwilderde tuinplanten. Grote populaties, met name in de Limburgse hellingbossen, vertoonden juist weinig vermenging en lijken het best het oorspronkelijke wilde genetische materiaal te vertegenwoordigen.
Verschillen tussen soorten en regio's
Hoewel de genetische verschillen tussen populaties over het algemeen beperkt zijn, zijn er interessante regionale patronen gevonden. Bij de aalbes kwam een duidelijk herkenbare genetische groep naar voren met populaties uit Zuid-Limburg, samen met populaties uit Vortumse Bergen en Heuloerbroek, beide gelegen in het Maasdal. Voor kruisbes bleek een duidelijk onderscheid aanwezig tussen populaties uit de Limburgse hellingbossen en de rest van Nederland. De zwarte bes vertoonde juist relatief weinig geografische genetische structuur. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat de huidige genenbankcollectie de genetische diversiteit van de Nederlandse wilde populaties goed vertegenwoordigt.
Lees hier de volledige publicatie:Genetic Diversity and Population Structure of Wild Ribes Populations (Ribes nigrum, Ribes rubrum and Ribes uva-crispa) in the Netherlands Assessed Using MobiSeq Genotyping
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