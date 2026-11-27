Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van MobiSeq, een relatief nieuwe SNP-genotyperingmethode, die vooral interessant is voor soorten waarvoor nog maar weinig tot geen referentie-genomen beschikbaar zijn. De methode werd voor het eerst succesvol toegepast op plantensoorten.

De wilde Ribes-soorten zijn meer dan alleen de wilde verwanten van bekende fruitgewassen. De struiken leveren voedsel voor vogels en andere dieren en vormen een belangrijke nectarbron voor insecten. Het behoud van hun genetische diversiteit draagt daarom niet alleen bij aan het veiligstellen van waardevolle genetische bronnen, maar ook aan de biodiversiteit van Nederlandse bossen en natuurgebieden. De soorten groeien onder andere in vochtige bossen, beek- en rivierdalen, hellingbossen en kustduinen. Hoewel deze soorten niet als bedreigd op de Nederlandse Rode Lijst staan, hebben ze te maken met habitatverlies, verdroging en versnippering van hun leefgebieden. Vooral kleine, geïsoleerde populaties kunnen hierdoor op termijn kwetsbaar worden.