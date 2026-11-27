Een collectie vol verschillen

Bij de plantaardige genenbank van CGN worden duizenden zaadmonsters van bijna veertig gewassen bewaard. Elk monster, ook wel een accessie genoemd, vertegenwoordigt een stukje van de genetische diversiteit binnen een gewas. Deze diversiteit vormt een belangrijke basis voor veredeling en onderzoek.

Maar hoe vind je tussen al die accessies het materiaal dat past bij jouw onderzoek of veredelingsdoel? Daarvoor is informatie nodig over de eigenschappen van de planten. Hoe meer er over een accessie bekend is, hoe gerichter gebruikers via de bestelwebsite van CGN materiaal kunnen selecteren en aanvragen.

Kool laat goed zien hoe groot de verschillen binnen een gewas kunnen zijn. In de supermarkt zien witte kool, broccoli, spitskool en savooiekool er al heel verschillend uit. In de genenbank is de diversiteit nog veel groter. Daar worden bijvoorbeeld ook landrassen uit Noord-Macedonië en wilde verwanten uit het Middellandse Zeegebied bewaard. In een eerder artikel werd de variatie van deze kolen tijdens de zaadproductie al laten zien in Tussen kunst en kool .