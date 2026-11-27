Van zaad tot eigenschap: de collectie in beeld
Een zaadje laat nog niet zien wat eruit zal groeien. Wordt het een stevige witte kool, een gekroesde savooiekool of een plant met heel andere kenmerken? Voor veredelaars en onderzoekers zijn juist die verschillen belangrijk. Daarom bewaart CGN Plant niet alleen zaden, maar verzamelt de genenbank ook informatie over de planten die eruit groeien. Een karakterisatieveld helpt om die diversiteit zichtbaar én vindbaar te maken.
Een collectie vol verschillen
Bij de plantaardige genenbank van CGN worden duizenden zaadmonsters van bijna veertig gewassen bewaard. Elk monster, ook wel een accessie genoemd, vertegenwoordigt een stukje van de genetische diversiteit binnen een gewas. Deze diversiteit vormt een belangrijke basis voor veredeling en onderzoek.
Maar hoe vind je tussen al die accessies het materiaal dat past bij jouw onderzoek of veredelingsdoel? Daarvoor is informatie nodig over de eigenschappen van de planten. Hoe meer er over een accessie bekend is, hoe gerichter gebruikers via de bestelwebsite van CGN materiaal kunnen selecteren en aanvragen.
Kool laat goed zien hoe groot de verschillen binnen een gewas kunnen zijn. In de supermarkt zien witte kool, broccoli, spitskool en savooiekool er al heel verschillend uit. In de genenbank is de diversiteit nog veel groter. Daar worden bijvoorbeeld ook landrassen uit Noord-Macedonië en wilde verwanten uit het Middellandse Zeegebied bewaard. In een eerder artikel werd de variatie van deze kolen tijdens de zaadproductie al laten zien in Tussen kunst en kool.
Zaadproductie laat niet alles zien
De afgelopen jaren heeft CGN veel nieuw materiaal ontvangen. Soms is daarvan nog weinig bekend, bijvoorbeeld tot welk type kool een accessie behoort. Je zou verwachten dat dit vanzelf duidelijk wordt wanneer de planten voor zaadvermeerdering worden geteeld. Toch is dat niet altijd het geval. Bij vermeerdering staat de productie van voldoende, goed zaad centraal. Het zaaitijdstip en de teeltomstandigheden worden daarop afgestemd. Daardoor ontwikkelen planten niet altijd het oogstbare deel zoals we dat uit de winkel kennen. Een kool kan bijvoorbeeld doorschieten en gaan bloeien voordat een duidelijke krop is gevormd. Ook bij gewassen zoals wortel en knolselderij kan een teelt voor zaadproductie onvoldoende laten zien hoe het eetbare deel zich ontwikkelt. Juist eigenschappen die voor een veredelaar of onderzoeker interessant zijn, blijven daardoor soms buiten beeld.
Kropvorming bij een van de accessies op het karakterisatieveld (CGN, 2026).
Een veld om beter te kijken
De oplossing is een karakterisatieveld: een veld waar planten speciaal worden geteeld om hun kenmerken te kunnen beschrijven. Het teeltmoment en de waarnemingen worden afgestemd op de eigenschappen die men wil bekijken. Dit jaar richtte CGN een uitgebreid karakterisatieveld voor kool in. Daar groeide onder meer nieuw binnengekomen materiaal uit Noord-Macedonië en Spanje. Door de accessies naast elkaar te telen en op een vaste manier te beoordelen, kunnen overeenkomsten en verschillen worden vastgelegd.
Bij kool kun je bijvoorbeeld kijken naar bladvorm, bladkleur, de mate van blaarvorming en de vorming en vorm van een krop. Zulke waarnemingen worden vertaald naar gestandaardiseerde beschrijvingen en scores. Zo ontstaat informatie waarmee gebruikers accessies kunnen vergelijken en materiaal kunnen selecteren dat aansluit bij hun wensen. De karakterisatie was onderdeel van een Master stageproject, waarbij de karakterisering en verwerking van de resultaten werd uitgevoerd door de curator van de Brassicaceae-collectie en een zeer bedreven studente.
Oogsten van kolen op het karakterisatieveld (CGN, 2026).
Ook het DNA vertelt een verhaal
Naast zichtbare kenmerken vanaf een karakterisatieveld, komt er steeds meer genetische informatie beschikbaar over de accessies van CGN. Onderzoek aan het DNA kan inzicht geven in genetische verschillen en verwantschappen die aan de buitenkant van een plant niet direct zichtbaar zijn. Deze gegevens spelen een steeds belangrijkere rol bij onderzoek en veredeling. Daarom heeft het CGN recent geïnventariseerd voor welke accessies genetische data publiek beschikbaar zijn, en deze samengevat in downloadbare overzichten voor haar gebruikers. Meer informatie hierover is te vinden in artikel Genetische en genomische data bij CGN-accessies.
De verschillende soorten gegevens vullen elkaar aan. Fenotypische gegevens beschrijven waarneembare eigenschappen van de plant, bijvoorbeeld uit een karakterisatieveld. Genomische gegevens geven informatie over het erfelijk materiaal. Welke gegevens beschikbaar zijn, verschilt per accessie. Een overzicht van de beschikbare informatie helpt gebruikers om hun weg daarin te vinden.
Meer kennis, gerichter gebruik
Een genenbank bewaart meer dan zaden alleen. Door accessies te karakteriseren en onderzoeksgegevens eraan te koppelen, wordt steeds duidelijker welke diversiteit de collectie bevat. Dat helpt veredelaars en onderzoekers om passende accessies te vinden en gericht te gebruiken. Dat maakt het verzamelen van informatie over de CGN-accessies door deze te karakteriseren een belangrijk onderdeel van de collectie, waarbij zowel de zaden als de informatie over de zaden worden bewaard en gedeeld.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag rondom dit onderwerp of ziet u kansen om met ons samen te werken? Neem dan contact op met onze expert.