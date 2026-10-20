Nederland boekt vooruitgang, maar ligt niet op koers voor biodiversiteitsdoelen 2030

In 2022 maakten 196 partijen bij het VN-Biodiversiteitsverdrag (CBD) afspraken over behoud en herstel van biodiversiteit. Het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework bevat 23 actiedoelen voor 2030, waaronder bescherming en herstel van natuur, verduurzaming van landbouw en visserij en vermindering van vervuiling.



Nederland vertaalde deze afspraken in 2025 naar een Nationaal Biodiversiteit Strategie & Actieplan (NBSAP) . In februari 2026 rapporteerde Nederland over de voortgang, op basis van de stand van zaken op dat moment. Die voortgang staat centraal tijdens de zeventiende VN-biodiversiteitsconferentie (COP17), die van 19 tot en met 30 oktober 2026 plaatsvindt in Jerevan, Armenië. Tijdens deze conferentie wordt voor het eerst gezamenlijk beoordeeld hoe ver de wereld is met het realiseren van de internationale biodiversiteitsdoelen. De Nederlandse rapportage levert hieraan een bijdrage en laat zien waar vooruitgang wordt geboekt en waar versnelling nodig is.